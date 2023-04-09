مصرع مسنة أسفل عجلات القطار بسوهاج.. عبرت من مكان غير مخصص للمشاة

لقيت مسنة تجاوزت الـ70 من عمرها مصرعها، بناحية قرية بلصفورة بمحافظة سوهاج، أسفل عجلات القطار، أثناء مرورها من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة سوهاج، بتحرير محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج.

وتضمن الإخطار إفادة ناظر محطة سكة حديد سوهاج من سائق القطار الروسي «أسوان- القاهرة»، بأنه أثناء مروره من مزلقان بلصفوره بدائرة مركز سوهاج، شاهد إحدى السيدات تعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، فأطلق آلة التنبيه عدة مرات، ولم تستجيب واصطدم بها وتوفيت.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارة إسعاف لنقل الجثمان، وتبين بالفحص، أن الجثة للمدعوة «لواحظ. ع. ا. م» سن 75 عاما ربة منزل، وتقيم دائرة المركز.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال نجلها المدعو «محمود. ر. م. ت» سن 52 عاما مزارع يقيم بالناحية ذاتها بمحافظة سوهاج، أفاد بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث نقلت الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتم رفع أثار الحادث.