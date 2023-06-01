«التضامن» تشارك في معرض الصناعات المصرية العمانية بمسقط

انطلق معرض الأهرام للصناعات المصرية، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض الدولية في العاصمة العمانية مسقط، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تشارك وزارة التضامن الاجتماعي بجناح خاص لعرض منتجات معرض «ديارنا»، للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية.

لتحفيز تسويق المنتجات الحرفية والتراثية خارج مصر

وصرحت وزارة التضامن الاجتماعي بأن المشاركة في المعرض العماني تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود التعاون مع جميع الدول العربية الشقيقة وفي جميع القطاعات خاصة القطاع التجاري في مجال المنتجات اليدوية والحرفية، لتعظيم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع كافة الدول، ولتمكين الأسر المنتجة وقطاع التعاونيات في مصر.

وأضافت أن المعرض يأتي في إطار تفعيل نتائج زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لمصر في 21 مايو الماضي، والتي فتحت آفاقًا جديدة في علاقات البلدين الشقيقين.

وأفادت الوزارة أن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي بمعرض سلطنة عمان تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحفيز تسويق المنتجات الحرفية والتراثية خارج مصر من خلال التوسع في المعارض المحلية والإقليمية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي أن المشاركة في المعرض تأتي استكمالا للنجاحات التي حققها معرض بيت العرب الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك والذي أظهر مدى الترابط بين مصر وأشقائها العرب.

أعمال المؤتمر تستمر حتى 3 يونيو 2023

وأكدت صابرين أن الروح العربية الأصيلة والرغبة في التعاون بين شعوبنا العربية ما تزال حاضرة بقوة في كل حدث أو لقاء يجمعنا بالأشقاء العرب، وأن الوزارة تبحث في الوقت الحالي التوسع في إقامة معارض ديارنا في الدول العربية والأفريقية.

وتشارك وزارة التضامن في معرض عمان بمنتجات تراثية متنوعة، مثل مشغولات النحاس والفضة، ومنتجات الخوص، والجلود، والكليم والسجاد، والملابس والاكسسوار، والديكور المنزلي والأدوات المنزلية، والمفروشات والمنسوجات، واللوحات الزيتية والديكوباج.

الجدير بالذكر أن المعرض تنظمه مؤسسة الأهرام بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين وتستمر أعماله حتى 3 يونيو 2023، ويقام بالتزامن معه معرض للصناعات العمانية.