«فرصة» ينظم ملتقى توظيفيا في الشرقية اليوم.. «أكثر من 2000 فرصة عمل»

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، تنظيم ملتقى توظيف برنامج فرصة، بالتعاون مع مشروع منظمة العمل الدولية «تشغيل الشباب في مصر»، وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومحافظة الشرقية، اليوم.

لأسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وأوضح برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عبر صفحته على فيس بوك، أنّ ملتقى التوظيف اليوم سيكون في الصالة المغطاة للشباب والرياضة، بجوار التجنيد، بمدينة الزقازيق، من الساعة 1 ظهرا حتى 5 مساء، والوظائف المتاحة ستكون ضمن القطاع الخاص، لأسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وأشارت الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، إلى أنّ ملتقى توظيف محافظة الشرقية، يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل، ومشارك به أكثر من 40 شركة من داخل وخارج محافظة الشرقية.

أهداف برنامج «فرصة» للتمكين الإقتصادي

ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، برنامج فرصة، هو أهم برامج التمكين الاقتصادي في الوزارة، يعمل على دعم الشباب والمرأة، ومحدودي الدخل، حتى يندمجوا في سوق العمل، ويحقق الاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة لائقة.

ويستهدف برنامج «فرصة» الأفراد في سن العمل والراغبين في العمل، ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر.