«التضامن»: انتهينا من كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم بعثة الحج هذا العام

كشف أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع الأهلي، كواليس مغادرة أول أفواج حج التضامن مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من كل الإجراءات المعنية المتعلقة بتنظيم بعثة الحج هذا العام، لافتًا إلى أن أول أفواج الحج سيغادر للمدينة المنورة يوم 10 يونيو المقبل، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار لم يؤثر على حجم الطلبات المقدمة لتأدية فريضة الحج وأن الوزارة نفذت 5200 تأشيرة حج تقدم لها أكثر من 22 ألف مواطن وأجروا قرعة إلكترونية لاختيارهم.

جدول تفويج للحجاج وسيسافرون على مراحل بالتنسيق مع شركة مصر للطيران

وأوضح عبدالموجود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة» أن هناك جدول تفويج للحجاج وسيسافرون على مراحل بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، لافتًا إلى أن الأفواج ستسافر لمكة المكرمة بدأ من يوم 15 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت كل التيسيرات للحجاج، لافتًا إلى أن هناك 3 مستويات للحج منها مستويان اقتصادي ومستوى 5 نجوم، تلبي كل المتطلبات الخاصة لحجاج الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أنهم اختاروا فنادق متميزة قريبة من الحرم حرصًا على راحة الحجاج.

ولفت إلى أن رحلات الحج الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي تشمل بعض المميزات منها قُرب الفنادق وتقديم وجبتي الإفطار والغداء طوال فترة الحج.