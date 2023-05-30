«التضامن»: سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية 10 يونيو المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1444هـ - 2023م، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل إلى المدينة المنورة، حيث ستكون البداية مع حجاج محافظات «الجيزة- المنوفية- الإسماعيلية».

سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل

وأضافت في بيان لها، أنه عقب ذلك سيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى يوم 21 يونيو المقبل، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضي المقدسة، مشيرة إلى التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

ووجهت التضامن، أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلى أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.

الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي

ومن جانبه، أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وتم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فقد تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار «عبد الموجود»، إلى عقد ندوات وبرامج تدريبية للحجاج بمختلف محافظات الجمهورية للتوعية بمناسك الحج والإرشادات اللازمة لضيوف الرحمن، وهو الأمر الذي لقي ترحيبا كبيرا من الحجاج.