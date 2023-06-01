الكشف على 1798 حالة ضمن قافلة طبية لـ«القبائل العربية» بالإسماعيلية

وقعت قافلة طبية علاجية تابعة لمجلس القبائل والعائلات المصرية، خلال الساعات الماضية، بالتعاون مع مجلس الوزراء، الكشف الطبي على 1798 حالة من أهالي، منطقة عرب أبو قاسم، التابعة لمدينة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، في إطار دعم مجلس القبائل والعائلات المصرية للقطاع الصحي، ودعم الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا، بجميع النجوع والضواحي.

وذكر بيان رسمي لمجلس القبائل والعلائلات المصرية، أنّ القافلة تمت بمشاركة جامعة قناة السويس، وجمعية مصر الخير إلى جانب تنظيم قافلة غذائية بمشاركة مؤسسة بنك الطعام ونبض الحياة، تستهدف بعض الأهالي الأكثر احتياجا داخل قرى القصاصين، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية، وبذل أقصى الجهود من كل أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية، لجميع المواطنين.

القافلة تضم 11 تخصصا طبيا

وأضاف البيان أنّ المبادرة تستهدف دعم الأهالي من البسطاء والقرى الأكثر احتياجا بتخصصات متعددة تشمل العيون والأسنان مزودة بأحدث الأجهزة والباطنة والنساء إلى جانب توفير كل الأدوية اللازمة للحالات التي تحتاج للعلاج، ما ساهم في رسم الفرحة على وجوه الأهالي.

وقال الدكتور محمد شعبان منسق عام القوافل الطبية بمجلس الوزارء، إنّ القافلة الطبية وقعت الكشف على 106 حالات في تخصص الباطنة، و34 حالة بقسم الأنف والأذن، و66 حالة تخصص جلدية، و22 حالة نساء وتوليد، و14 حالة بقسم الصدر، و7 حالات قسم القلب، و585 في تخصص الفم والأسنان، و110 حالات في قسم العظام، و15 حالة بقسم المخ والأعصاب.

وأضاف شعبان أنّه تم الكشف على 100 طفل في عيادة الأطفال، و225 حالة تثقيف الصحي، ووقعت مؤسسة مصر الخير الكشف على 246 في تخصص الرمد والعيون، وعمل 123 نظارة طبية، وتحويل 45 مريضًا لإجراء العمليات الخاصة بهم.

وأكد بيان مجلس القبائل والعائلات المصرية، أنّ القوافل تستهدف الوصول إلى الأهالي البسطاء في مناطقهم داخل القرى البسيطة؛ لرفع العبء عنهم من تحمل نفقات المواصلات أو التوجه إلى العيادات الخاصة والمستشفيات بمبالغ طائلة.