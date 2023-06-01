الفنان طارق عبد العزيز يجري عملية قسطرة في القلب بعد تعرضه لوعكة صحية

يجري الفنان طارق عبد العزيز، اليوم، عملية قسطرة في القلب بأحد المستشفيات الكبرى بعد أن تعرض لأزمة صحية كبيرة خلال الساعات الماضية.

وقال الفنان طارق عبد العزيز في تصريحات لـ«الوطن» إنه سيقضي يومين في المستشفى، حتى يطمئن على حالته الصحية، ويخرج من أجل استكمال نشاطه الفني من جديد، وأكد صديقه أن وضعه حاليا مستقر، ويجري عدد من الفحوصات والتحاليل حتي يدخل العمليات.

وحرص الفنان محمد صلاح آدم على زيارته بالمستشفى، قائلاً: «ياريت تدعوله وهو بإذن الله هيبقى زي الفل.. ربنا يشفيك ويعافيك ياحبيبي يارجولة يا موهوب ياعشرة العمر الجميل».

آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز

وحقق الفنان طارق عبد العزيز مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في مسلسل «أعمل إيه»، التي كانت تدور أحداثه حول قصة أب له أربعة بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.