بعد تعرضه لأزمة صحية.. الفنان طارق عبد العزيز لـ«الوطن»: أنا بخير

أعلن الفنان حمزة العيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أنّ صديقه الفنان طارق عبد العزيز تعرض لوعكة صحية، خلال الساعات القليلة القادمة، دون الإفصاح عن تفاصيل حالته الصحية.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز

وتواصل «الوطن» مع الفنان طارق عبد العزيز، للوقوف على تفاصيل حالته الصحية، إذ قال أنّه شعر ببعض الإرهاق، فقرر الذهاب إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات على قلبه وجسده بالكامل حتى يطمئن على نفسه، وأنه حاليا بخير، لافتا إلى أنه سيغادر المستشفي خلال يومين بعد الاطمئنان على نتيجة الفحوصات.

تعرض طارق عبد العزيز لوعكة صحية

وكان حمزة العيلي، نشر صورة الفنان طارق عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، وعلق قائلًا: «عرفت إنه تعبان شوية، لكن بأمر الله هطمئن عليه اليوم ويقوم بالسلامة إن شاء الله، حبيبي وصديقي الفنان المحترم الغالي الأصيل طارق عبدالعزيز، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض يا رب، دعواتكم المخلصة لحبيبنا الطيب».

نجاح طارق عبد العزيز في مسلسل «أعمل ايه»

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، حقق نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مشاركته في مسلسل «أعمل ايه»، التى كانت تدور أحداثه حول قصة أب له أربعة بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.