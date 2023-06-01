أمطار رعدية غزيرة تضرب مرسى مطروح والساحل الشمالي (صور)

تشهد مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار رعدية غزيرة، منذ قليل، على المدينة الساحلية، وجميع المناطق والقرى الواقعة على الساحل الشمالي الغربي من مدينة الحمام شرقًا وحتى مدينة السلوم غربًا، ومرورًا بمدن ومناطق سيدي عبد الرحمن وتل العيس وغزالة والعميد وساحل العميد والضبعة، وجميمة، وفوكه ورأس الحكمة، والجراولة والنصر، وأبو لهو والمتاني والزغيرات، والنجيلة وشماس والزويدة وأبو سطيل وسيدي براني وبقبق وأبو زريبة.

سوء الأحوال الجوية في مطروح

وتشهد محافظة مطروح، خلال حالة الطقس اليوم، أحوالًا جوية غير مستقرة، منذ الساعات الأولى من الأمطار المتقطعة في واحة سيوة، ونشاط للرياح أعقبها سقوط أمطار في جميع المدن الساحلية، حتى حدود الإسكندرية في المناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط، وجنوبًا حتى وادي النطرون.

أمطار مطروح

ورصدنا بالصور طقس مطروح من سقوط أمطار، والغطاء السحابي الذي يغطي سماء المحافظة، مع غياب الشمس عن المشهد.

عدم استقرار حالة البحر في مرسى مطروح

وأكد رئيس جمعية الصيادين في مرسى مطروح الحاج نصر الله الفردي، في تصريح خاص، أنّ سوء الأحوال الجوية أثّر سلبًا على حالة البحر غير المستقر، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج من مترين وحتى 3 أمتار، وارتفاع المد والجذر، ونشاط الرياح.