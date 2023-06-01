سقوط أمطار ودرجة الحرارة 36 بالغربية.. والمحافظ يعلن رفع حالة الطوارئ

تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية إلى أمطار متفرقة متوسطة مصحوبة بموجة من الأتربة والهواء، مع ارتفاع درجة الحرارة والتي تصل الدرجة العظمى فيها إلى 37 درجة مئوية، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، وهو الأمر الذي أدهش المواطنين متسائلين: "الدنيا بتمطر ودرجة الحرارة عالية".

ومن جانبها رفعت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية حالة الطوارئ والدفع بسيارات ومعدات من أجل رفع الأتربة والغبار من الشوارع والطرقات والميادين والعمل على إزالتها أولا بأول ما يحافظ على المنظر الحضاري وأيضا تسهيل حركة سير السيارات والمواطنين.

رفع الأتربة والمخلفات

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه جرى إصدار تعليمات مشددة إلى كافة رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، للتعامل مع التغيرات المناخية التي تعرضت لها المحافظة اليوم، والعمل بشكلٍ مستمر على إزالة كافة الأتربة والمخلفات من جانبي الطرق والشوارع والميادين، ورفع حالة الطوارئ درجة الاستعدادات لمواجهة أي أحداث تحدث نتيجة التغيرات المناخية التي تعرضت لها المحافظة اليوم.

دهشة المواطنين من الأمطار

ومن جانبهم أبدى المواطنون بمحافظة الغربية دهشتهم سقوط أمطار متفرقة متوسطة على مدن ومراكز وقرى المحافظة، "أمطار في شهر 6 شيء أول مرة يحصل سبحان الله" جملة عبرت بها سالي مصطفى، ربة منزل، بمركز قطور، عن سقوط أمطار ودرجة الحرارة 36 درجة مئوية.

وأضاف إبراهيم عبد العزيز، مواطن من كفر الزيات، أنه أثناء تواجده في الشغل فوجئ بسقوط أمطار متوسطة، "أول مرة نشوف أمطار في يونيو وكمان درجة الحرارة عالية، مش عارفين نشغل المراوح ولا نقفلها'.