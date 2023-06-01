«الأرصاد» تناشد المواطنين الابتعاد عن المناطق المكشوفة وتحذر مرضى الحساسية

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعض التحذيرات للمواطنين عند الخروج في تلك الأحوال الجوية المتقبلة التي يغلب عليها نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، بالإضافة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، يصاحبها سقوط أمطار على عدد من المناطق.

وناشدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين الابتعاد عن المناطق المكشوفة وتجنب السير أسفل لوحات الإعلانات تحسبا لتعرضها للسقوط جراء الهواء.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

وأضافت «غانم»، أنه على كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية، عدم الخروج إلا للضرورة وعند الخروج ارتداء الكمامات والإكثار من شرب السوائل.

حالة الطقس اليوم

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات الجارية، لافتة إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة وأجواء مغبرة على أغلب الأنحاء أدى إلى انخفاض درجة الحرارة 7 درجات في أقل من نصف ساعة؛ بعد أن سجلت القاهرة درجة الحرارة العظمي 39 درجة مئوية أصبحت الآن 32 درجة مئوية طبقا لآخر راصدات محطة أرصاد القاهرة.