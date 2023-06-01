«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا: استمرار الموجة الحارة ورياح مثيرة للأتربة

كشفت الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الجمعة، إذ تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن طقس غدا معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وتابعت أن حالة الطقس غدا تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكد الخبراء أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتستقر درجات الحرارة غدا الجمعة على كافة الأنحاء حيث تسجل الآتي:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 40- 2245

- كفر الشيخ 38 - 23

- المنصورة 38- 24

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 40- 24

- طنطا 38- 23

- دمياط 35- 21

- بورسعيد 35- 22

- الإسماعيلية 40- 24

- السويس 38- 24

- العريش 40- 21

- رفح 40- 20

- رأس سدر40 - 26

- نخل 38- 18

- كاترين 32- 14

- الطور 38- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 33- 20

- العلمين الجديدة 32- 20

- مطروح 25- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 32- 23

- رأس غارب 39 - 26

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 36 - 25

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 41- 25

- بني سويف 41- 25

- المنيا 42- 26

- أسيوط 42- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 28

- الوادي الجديد 42 - 28

- أبو سمبل 43- 27.