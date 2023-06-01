محافظ الغربية يجازي رئيس الوحدة المحلية بقرية أبشواي لتراكم القمامة

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، جولة مفاجئة لقرى مركز قطور؛ لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات إلى جانب متابعة منع التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والبناء المخالف بقرى أبشواي الملق، سماتاي، بلتاج.

رفع المخلفات والإشغالات

وتفقد المحافظ شوارع تلك القرى، وتابع أعمال رفع المخلفات والإشغالات موجها بمجازة رئيس الوحدة المحلية بقرية أبشواي الملق؛ لتراكم المخلفات في شوارع القرية وعدم رفعها.

منع التعدي على الأراضي الزراعية

وأكد رحمي استمرار جولاته الميدانية اليومية؛ لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية في ملف النظافة والتجميل، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والأحياء والقرى.