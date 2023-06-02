المطر عند سكان بورسعيد فسحة واستمتاع: بننزل الحدائق ونتصور مع الحمام

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار ظهر الأمس مع رياح شديدة ومتقلبة، إلا أن ذلك لم يمنع أهالي بورسعيد والزائرين من الاستمتاع بالأجواء المعتدلة في أماكن التنزهات والحدائق العامة.

وقال مختار محمد من دمياط إنه أنهى عمله وخرج للاستمتاع ببداية الإجازة في المسلة وأطعم الحمام والتقط معه بعض الصور تحت الأمطار.

وأوضح محسن بلال، من محافظة أسوان، أنه جاء للاستمتاع بإجازة الصيف في بورسعيد والأجواء المعتدلة، وقال إنه رغم سقوط الأمطار إلا أن درجة الحرارة مناسبة ولم تمنع الزائرين من الاستمتاع بزيارة جبال الملح الشبيهة بالثلج وحديقة فريال وديلسيبس باي وشارع طرح البحر وشاطئ البحر.

استمرار حركة الصيد

من جهته، أكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد أن حركة الصيد مستمرة مع تحذيرات للصيادين باحتمال توقف الصيد إذا ارتفعت حركة الأمواج عن 5 أمتار في الغاطس، مشيرا إلى أن سقوط الأمطار لم تؤثر على حركة الصيد.

انتشار سيارات سحب مياه الشرب

بينما أكد الدكتور منصور بكري رئيس حي المنافق ببورسعيد على انتشار سيارات شفط مياه الأمطار والفاكيوم في شوارع الحي تحسبا لزياده الأمطار واوضح ان غرفه عمليات الحي بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة تتابع على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار إلى استكمال أعمال النظافة وإزالة الرمال التى تخلفها الرياح التى تمر بالمحافظة من جانبي الطريق مع تسليك بالوعات الأمطار ومياه الصرف الصحي ونظافه اماكن التنزهات والحدائق لاستقبال الزائرين اليوم وغدا الجمعه ضمن رحلات اليوم الواحد التي تستقبلها المحافظة.