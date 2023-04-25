إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص في ولاية باهيا بالبرازيل بسبب الأمطار الغزيرة

أجلت السلطات في البرازيل، أكثر من خمسة آلاف شخص في ولاية باهيا، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، الذي أدى إلى حدوث فيضانات في شمال شرق البلاد، وفقا لما ذكرته بوابة «جي 1» البرازيلية.

تضررت 24 بلدية من الأمطار الغزيرة

وتضررت 24 بلدية من الأمطار، فيما أجلت السلطات 5096 شخصًا، وتشريد 16 شخصًا.

وفي وقت سابق، أعلن عدد من البلديات في جنوب باهيا حالة الطوارئ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وبدأ هطول الأمطار، يوم الجمعة الماضية، ووصلت مستواها خلال أربعة أيام إلى 450 مليمترا في بعض الأماكن، فيما غمرت المياه 14 قرية من السكان الأصليين، حيث تم إجلاء حوالي 1000 شخص.