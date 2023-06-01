محافظ أسيوط يعلن خريطة القوافل العلاجية المجانية خلال يونيو في 6 مراكز

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر يونيو 2023، والتي تبدأ بعد غد السبت 3 يونيو في عدد من القرى بـ6 مراكز على مستوى المحافظة، هي «ديروط والقوصية ومنفلوط وأبوتيج وأسيوط والبداري»، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

سير عمل القوافل

وأكد محافظ أسيوط توفير كل سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رؤساء الوحدات المحلية في المدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لافتًا إلى أنّ هذه القوافل تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان، منوهًا بأنّ هذه القوافل تنفّذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي؛ للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.

مواعيد القوافل العلاجية

وأضاف المحافظ، أن القوافل الطبية لشهر يونيو تبدأ عملها من يوم 3 إلى 20 يونيو 2023، وتنفذ بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومي السبت والأحد 3 و4 يونيو بقرية عواجه بمركز ديروط، تنتقل بعدها لقرية بلوط بمركز القوصية يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 يونيو، بعدها تتجه لقرية سكرة بمركز منفلوط يومي الأربعاء والخميس 7 و8 يونيو، ثم قرية نزلة كعب بمركز أبوتيح يومي السبت والأحد 10 و11 يونيو بعدها تنتقل لقرية بني حسين بمركز أسيوط يومي الاثنين والثلاثاء يومي 12 و13 يونيو، ثم قرية نجع سبع بذات المركز يومي الأربعاء والخميس 14 و15 يونيو ثم قرية مسرع بنفس المركز يومي السبت والأحد 17 و18 يونيو، وتنهي القوافل أعمالها يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 يونيو بقرية الزهري بمركز البداري.