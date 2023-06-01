معهد أورام أسيوط يستأصل ورما يزن 30 كيلو من رحم سيدة في وقت قياسي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نجاح فريق طبي بمعهد جنوب مصر للأورام في الجامعة، في إجراء جراحة عاجلة؛ لإنقاذ مريضة باستئصال ورم ضخم بالرحم والمبيضين يزن 30 كيلوجرامًا، كان ملتصقًا بالإثنى عشر، مشيرًا إلى أنّ هذا النجاح يضاف إلى سجل نجاحات المعهد المشهود له بالكفاءة، وبتميز كوادره الطبية؛ إذ يعد هذا النوع من العمليات من ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية التي قامت بها إدارة الجامعة.

مرض شديد بالبطن

واستقبل معهد جنوب مصر للأورام المريضة، وهي تعاني من آلام شديدة، وانتفاخ شديد بالبطن، وبإجراء الفحوصات الطبية تم اكتشاف ورم ضخم بالرحم والمبيضين يزن 30 كيلوجراما؛ ملتصقًا بالإثنى عشر، وتم استئصاله مع استئصال الرحم والمبيضين، مع المحافظة على الأوعية الدموية المهمة بالبطن والحوض والحالبين، في وقتٍ قياسي؛ حفاظاً على صحة المريضة التي بدأت في التعافي، وتتم متابعة حالتها بقسم جراحة الأورام بالمعهد.

كفاءة الخدمات الطبية

وأشادت الدكتورة إيمان مسعد، عميدة معهد جنوب مصر للأورام، بحرص إدارة الجامعة على رفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة بالمعهد، وتقديم أفضل مستوى للخدمات العلاجية للمرضى، والذي يظهر في توفير الإمكانيات الطبية اللازمة؛ لإنقاذ مرضى حالات الطوارئ، إلى جانب تقليل قوائم الانتظار، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية، ومكافحة العدوى.

الطاقم الطبي