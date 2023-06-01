مصرع مدرس صدمته سيارة خلال عبوره الطريق في الجيزة

لقي مدرس مصرعه في حادث مروري بالجيزة، حيث صدمته سيارة ملاكي خلال عبوره الطريق أودت بحياته في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بشارع صلاح سالم مطلع كوبري الجيزة.

وفاة المدرس في الحال فور اصطدام السيارة به

وعلى الفور انتقل العميد دكتور حسن الدكرورى مأمور القسم والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها موظف 40 سنة، بمدرس 55 عاما، خلال عبوره نهر الطريق، ما أدى إلى وفاته في الحال.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أم المصريين، وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.