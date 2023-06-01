غلق كلي لجزء جديد من شارع الأهرام غدا.. ومحافظة الجيزة توضح البدائل

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة استكمال أعمال تسليم النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذي يتضمن محطات الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة.

تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو أنفاق المساحة

وذكرت المحافظة في بيان، منذ قليل، أنها ستقوم باستكمال تسليم الشركة المنفذة النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المساحة المرحلة الثانية، مع ترك حارة مرورية للطوارئ بعرض 3 أمتار، بداية من أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد، بطول ما يقرب من 300 متر في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

غلق كلي لشارع الأهرام

وتنوه محافظة الجيزة بأن الأمر سيستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في المنطقة، والاتجاه المشار إليهما لتسليم موقع المحطة بالكامل، ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2/6/2023 وحتى انتهاء الأعمال.

منع الإشغالات في محيط الأعمال

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى العمرانية، بالمتابعة الدورية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لاتخاذ مايلزم لتيسير حركة المرور ومنع الإشغالات بمحيط الأعمال، لافتا إلى أنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية التالية:

- حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة، وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية، تقوم بالدخول يمينا بشارع سيد أبوالخير، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين.

- الدخول يسارا بشارع العشرين، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفي السيد.

- ثم الدخول يسارا بشارع أحمد لطفي السيد، واستكمال السير به وصولا لشارع الأهرام.

تأهيل ورفع كفاءة شارع الأهرام

وتوضح محافظة الجيزة بأنه قد تم تأهيل ورفع كفاءة شارع الأهرام، ومسار التحويلة المرورية بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث (الطبقة الأسفلتية – إزالة أرصفة وتوسعة طريق- أعمدة إنارة)، لتوفير حارات مرورية مناسبة لتسهيل حركة المرور بمحيط الأعمال، وتركيب اللوحات الارشادية والتحذيرية، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين .