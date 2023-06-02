إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في مدارس القاهرة غدا

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، غداً السبت في المدارس في كشوف على لوحات إعلانية بالمدارس بأماكن ظاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمدارس السبت

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يستطيع الطلاب التوجه إلى المدارس يوم السبت 3 يونيو للاستعلام عن الدرجات في جميع المواد الدراسية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة إلى أنه تبدأ تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 على نتيجة الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة 15 يومًا.

أوراق التقديم للصف الأول الثانوي

وفي نفس السياق أعلنت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقديم للقبول بالثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2023/2024:

- طلب التحاق بمرحلة التعليم الثانوي.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر و2 صورة.

- البطاقة الصحية.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- 4 صورة شخصية حديثة.

- الاستمارة الدالة علي النجاح في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

- بطاقة الاختيار وتملأ بمعرفة ولي الأمر ويقوم كل منهما بالتوقيع عليها ويسجل الرقم القومي.

- طابع مهن تعليمية.

- ملف ورقي وحافظة بلاستيك.