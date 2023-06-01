رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة.. اعرف درجاتك الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة الفصل الدراسي الثاني الآن برقم الجلوس على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، وذلك بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة للاستعلام عن نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023 الدور الأول، برقم جلوس الطالب.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة متاحة الآن لجميع الطلاب للاستعلام عن الدرجات ونسبة النجاح في كل مادة، مؤكدة أنه تم مراجعة الدرجات ورصدها بدقة وعناية شديدة حتي يحصل كل طالب على حقه.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

درجات مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

- درجات مادة العلوم للشهادة الإعدادية من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

- درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

- درجات مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية من 30 درجة والنجاح من 10 درجات.

- درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 20 درجة والنجاح من 10 درجات.