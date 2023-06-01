تأجيل امتحانات كلية التجارة في السادات لمدة ساعة لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية التجارة جامعة مدينة السادات في المنوفية، تأجيل امتحان الفرقة الثالثة، اليوم، لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في محافظة المنوفية.

تأجيل امتحانات كلية التجارة بسبب حالة الطقس

وأوضحت الصفحة الرسمية لكلية التجارة جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، في بيانها الرسمي، أنّ موعد الامتحانات بعد التأجيل يعقد في الساعة الثانية والنصف مساءً، نظرًا لوجود الأحوال الجوية السيئة، ما يؤثر على وصول الطلاب إلى الامتحانات.

حالة الطقس اليوم في مراكز محافظة المنوفية

وتشهد محافظة المنوفية، عاصفة ترابية على القرى والمدن وخاصة مركز السادات مع سقوط أمطار، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بوجود رياح مثيرة للرمال والأتربة بسرعة 36 كيلومترا في الساعة، على محافظات الوجه البحري، ونسبة سقوط أمطار 20%، وفق البيان الرسمي للأرصاد الجوية.

وتنشط العواصف الترابية، في عدد من المحافظات علي مستوي الجمهورية، ومن بينها، محافظات القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومدن القناة، كما تتكاثر للسحب المتوسطة والعالية، إلى موعد انتهاء المنخفض الخماسيني القادم من الصحراء الغربية.