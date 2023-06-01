12 مشروع تخرج لطلاب معهد تكنولوجيا النقل لتطوير السكة الحديد وتأمين الركاب

ما بين تطوير عربات السكك الحديدية، والتحكم الآلي في القطارات، انتهج طلاب المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل، أفكارهم من خطة وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديدية، ومن هنا وضعوا أفكاراً لمشروعات مهمة يعود تطبيقها بالنفع على ملف النقل في مصر، في إطار مشروعات التخرج، تحت رعاية طه رجب، مدير المعهد.

مشروع تأمين الركاب

أول هذه الأفكار مشروع تأمين الركاب وتفادي انفصال العربات، باستخدام وصلات كهربية لإشعار السائق عند انفصال عربات القطار عن بعضها أو عن الجرار مع تنفيذ التتابع للسيمافورات، واستخدام خلية طاقة شمسية في كل عربة مع بطاريات قابلة للشحن لتغذية كل عربة.

تتمثل أهمية المشروع في تنبيه السائق عند وجود انفصال في عربات القطار، واستخدام طاقة نظيفة للبيئة وهي الطاقة الكهربائية بدلا من الديزل لإنارة العربات المكيفة.

مشروع التحكم الآلي في القطار

ضمن الأفكار التي انتهجها الطلاب وأنتجوا على أساسها مشروعهم وهو التحكم الآلي في القطار بعمل تحكم آلي على القطار عن طريق دلالة عدسات السيمافورات للتقليل الاخطاء البشرية، والهدف منه إدخال التحكم الآلي في السكة الحديد مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمان وتقليل نسبة الخطاء.

مشروع تطوير قطارات سكك حديد مصر لجر كهربائي

مشروع آخر عبارة عن تطوير قطارات سكك حديد مصر لجر كهربائي وتطوير نظم الإشارات وزيادة أمان المزلقانات باستخدام الطاقة الكهربية لتشغيل قطار الجر الكهربائي بدلا من الطاقة البترولية لتشغيل الديزل واستخدام نظام الحساسات لتشغيل أجهزة الإشارات بدلا من التركات وزيادة تأمين المزلقانات عن طريق وضع حاجز أمام البوابة في حارة الدخول لكلا الاتجاهين وحاجز شوكي في حارة المسير على المخالف.

تتمثل أهمية مشروع تطوير قطارات السكة الحديد في استخدام طاقة نظيفة للبيئة وهي الطاقة الكهربائية بدلا من الديزل، وتأمين مسير القطارات علي المزلقانات بوجود حاجز اضافي للحماية.

مشروع إرسال الإشارة من السيمافورات واستقبالها في القطار

«إرسال الإشارة من السيمافورات واستقبالها في القطار»، مشروع مختلف قدمه الطلاب تعتمد فكرته على إرسال الإشارة من السيمافورات إلى القطار قبل دخول القطار على السيمافور بالمسافة التي تمكن القطار من الوقوف قبل السيمافور، وإرسال إشارة السيمافور إلى القطار على الكمبيوتر الخاص بالقطار الذي سوف يترجم الإشارة المرسلة وإظهارها لقائد القطار على الشاشة.

يهدف مشروع «إرسال الإشارة من السيمافورات واستقبالها في القطار» لمساعدة قائد القطار من التأكد من الإشارة التي أمامه، ومساعدة قائد القطار بمعرفة الإشارة عند انتشار الشبورة.

مشروع منع التصادم باستخدام حساس الإلتراسونك

نظام جديد ابتكره طلاب المعهد وهو نظام منع التصادم باستخدام حساس الإلتراسونك بعمل تتابع للسيمافورات باستخدام الحساسات، وعمل نظام أمان للمحطة، لزيادة نظام الأمان لعدم تصادم القطارات.

مشروع عمل نظام ارتباط حديث

«عمل نظام ارتباط حديث» مشروع مختلف نفذه الطلاب، تعتمد فكرته على إدخال واشراك الشرائح سريعة الاستجابة عن طريق أنظمه sensor حساسة للحركة وتعمل بأنظمة الميكرو عالية التردد لعدم إمكانية التشويش عليها يتم تركيبها في عربات القطار في مقدمه القطار وفي آخر العربة التي يكون بينها وبين الكمبيوتر الذكي المركب في الجرار اتصال مباشر لنقل المعلومات بسهولة.

هذا الكمبيوتر يكون مع اتصال مباشر مع السينسورات الموجودة على السكة لإعطاء معلومية المكان والسرعة، وتتمثل أهمية المشروع في عدم إمكانية تأخير القطارات نتيجة سرعة تبادل المعلومات في النظام، وسهولة اكتشاف الأعطال وتحديد مكان العطل بدقة، واعتماد النظام على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إمكانية تشغيل أكثر من قطار على الخط بفاعلية وأمان، وتقلقل حوادث المزلقانات.

مشروع إنارة العربات وتشغيل التكييف بالطاقة الشمسية

مشروع «إنارة العربات وتشغيل التكييف بالطاقة الشمسية» للاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء عن طريق تركيب ألواح شمسية على أسطح العربات، لتقليل استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة وتقليل تكاليف الصيانة.

مشروع تدفئة عربات القطار

مشروع آخر لتدفئة عربات القطار باستخدام العادم من خلال الاستفادة من الطاقة الحرارية المفقودة في غازات العادم نتيجة عملية الاحتراق، نفذه الطلاب للاستفادة من الطاقة المفقودة من عملية الاحتراق لتقليل استهلاك الوقود.

مشروع تصميم وتصنيع جرار يعمل بالمجال المغناطيسي

ابتكر الطلاب أيضاً مشروعاً عبارة عن «تصميم وتصنيع جرار يعمل بالمجال المغناطيسي»، لتوليد طاقة حركية باستخدام المجال المغناطيسي عن طريق تصميم شكل سبعة لمحرك الجرار والتحكم في عملية التشغيل، والهدف منه تقليل أعطال الجرار وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، وتقليل تكاليف الصيانة للجرار.

مشروع تشخيص أعطال كراسي العجل بقياس درجة حرارتها

مشروع تشخيص أعطال كراسي العجل بقياس درجة حرارتها بتركيب مستشعر لقياس درجة الحرارة على كراسي عجل العربات لتحديد درجة الحرارة وتنبيه قائد القطار إلى وجود عطل إذا ارتفعت درجة الحرارة عن الدرجة الطبيعية للتشغيل لتشخيص الأعطال وتقليل الحوادث والحفاظ على سلامة الركاب والقطار.

مشروع لتركيب نظام مكافحة الحريق في عربات القطار

كما ابتكر الطلاب مشروع لتركيب نظام مكافحة الحريق في عربات القطار بتركيب حساس لقياس درجة الدخان في عربات القطار وعند حدوث حريق سوف يرسل إشارة إلى وحدة التحكم لإيقاف الجرار، بهدف تقليل المخاطر والحفاظ على سلامة الركاب والجرار.

مشروع إنارة العربات والقاطرة باستخدام توربينات الرياح

مشروع إنارة العربات والقاطرة باستخدام توربينات الرياح من خلال الاستفادة من طاقة الرياح لإنارة العربات والقاطرة عن طريق تركيب توربينات للرياح أعلى العربات والقاطرة، بهدف الاستفادة من طاقة الرياح وتقليل استهلاك الوقود.