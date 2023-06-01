«السكة الحديد» تعلن المواعيد الجديدة لقطار 458 تحيا مصر «دمنهور - طنطا»

كشفت هيئة السكك الحديدية، المواعيد الجديدة لقطار رقم 458 تحيا مصر «دمنهور- طنطا»، وذلك بعد تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط «كفر الشيخ - شربين»، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، واستمرار أعمال التطوير لنظم الإشارات.

المواعيد الجديدة لقطار رقم 458 تحيا مصر «دمنهور – طنطا»

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، المواعيد الجديدة لقطار رقم 458 تحيا مصر «دمنهور- طنطا»، وفق تقرير رسمي للهيئة:

- يتحرك من محطة دمنهور الساعة 7:05.

- يصل إلى محطة قلين الساعة 8:25 ويتحرك منها الساعة 9:10.

- يصل إلى محطة قلين البلد الساعة 9:13 ويتحرك منها الساعة 9:14.

- يصل إلى محطة عزبة جودة الساعة 9:17 ويتحرك منها الساعة 9:18.

- يصل إلى محطة الشين الساعة 9:22 ويتحرك منها الساعة 9:24.

- يصل إلى محطة حوين الساعة 9:29 ويتحرك منها الساعة 9:30.

- يصل إلى محطة الإبراهيمية الساعة 9:42 ويتحرك منها الساعة 9:43.

- يصل إلى محطة إبشواي غربية الساعة 9:48 ويتحرك منها الساعة 9:49.

- يصل إلى محطة سجين الساعة 9:54 ويتحرك منها الساعة 9:55.

- يصل إلى محطة محلة روح الساعة 10:03 ويتحرك منها الساعة 10:04.

- يصل إلى محطة شبشير الحصة الساعة 10:08 ويتحرك منها الساعة 10:09.

- يصل إلى محطة الرجدية الساعة 10:15 ويتحرك منها الساعة 10:16.

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 10:25.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة السكك الحديدية، أن أعمال التطوير تشمل إضافة نوعيات جديدة من القطارات على خطوط السكة الحديد مثل قطارات التالجو، وزيادة عدد العربات المكيفة.