بشرى سارة.. زيادة منحة الزواج والإعانات المرضية للعاملين في السكة الحديد

كشف عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، عن زيادة منحة الزواج والإعانات المرضية للعاملين بالسكة الحديد، موضحا أنّ مجلس المديرين وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 مايو على المذكرة المقدمة من النقابة العامة، والتي تطالب بزيادة منحة الزواج للعاملين وكذلك الإعانات المرضية التي تصرف من رعاية العاملين برئاسة الهيئة.

تفاصيل زيادة منحة الزواج والإعانة المرضية

وعن تفاصيل زيادة منحة الزواج والإعانات المرضية، ذكرت النقابة في مستند رسمي لها، أنّ مجلس المديرين وافق على زيادة منحة الزواج والإعانة المرضية إلى 1000 جنيه لكل منهما.

وحدد المستند تفاصيل طلب زيادة المنحة، حيث جاءت بطلب مذكور فيه الآتي: «بناء على المذكرة المعروضة من قطاع الموارد البشرية بتاريخ 17 مايو 2013 والمتضمنة إحالة إلى خطاب النقابة العامة للعاملين القومية لسكك ومترو الأنفاق رقم 1134 بتاريخ 8 أبريل 2013 بعرض طلب العاملين بالهيئة واللجان النقابية على مستوى القطاعات والمناطق الذين تقدموا للنقابة العامة بطلباتهم والتي تتضمن زيادة قيمة الإعانات المرضية والزواج».

قيمة منحة الزواج والإعانة المرضية

ووفق المذكرة، فإنّه بالنسبة للإعانة المرضية تكون الزيادة من 200 إلى 1000 جنيه على الأقل نظرا للتكلفة التي يعانيها المريض أثناء انتقاله من عنوان سكنه مرورا بإقامته في القاهرة انتظارا لعرضه على القومسيون الطبي بشركة المركز الطبي لإجراء الكشوف الطبية اللازمة، لتحديد ما إذا كان يستحق الإعانة المرضية أم لا.

وبالنسبة لإعانة الزواج، أكد المستند زيادتها من 500 إلى 1000 جنيه للعاملين الذين يشترون مستلزمات الزواج لكريماتهم، وأهابت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر الموافقة على طلبات العاملين بالهيئة بزيادة الإعانة المرضية وإعانة الزواج بمبلغ 1000 جنيه، وهو ما تم الاتفاق عليه.