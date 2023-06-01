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الأردن يحتفل بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.. بث مباشر

كتب:

يارا أشرف
04:03 م | الخميس 01 يونيو 2023
زفاف ولي عهد الأردن

زفاف ولي عهد الأردن

نقلت قناة «إكسترا لايف»، بثا مباشرا لاحتفال الأردن بزفاف ولي عهد المملكة، الأمير الحسين بن عبدالله.

 

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بقلم يارا أشرف