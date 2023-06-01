الأردن يحتفل بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.. بث مباشر كتب: يارا أشرف 04:03 م | الخميس 01 يونيو 2023 زفاف ولي عهد الأردن نقلت قناة «إكسترا لايف»، بثا مباشرا لاحتفال الأردن بزفاف ولي عهد المملكة، الأمير الحسين بن عبدالله. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: تفاصيل جديدة عن حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف.. «إجازة رسمية بالأردن» أفراح ملكية في الأردن.. الملك عبدالله بن الحسين يحتفل بتخرج الأمير هاشم تامر حسني وأحمد سعد باحتفالية بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين في الأردن تعرف على مراسم زفاف الأمير الحسين في الأردن.. أيام على الحفل الملكي الأمير الحسين الأردن بقلم يارا أشرف