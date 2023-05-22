تامر حسني وأحمد سعد باحتفالية بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين في الأردن

يُشارك عدد كبير من الفنانين، منهم تامر حسني وأحمد سعد، في احتفالية مجانية في ستاد عمان الدولي في المدينة الرياضية، بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين في الأردن، على رجوة خالد السيف، يوم الاثنين 29 مايو الجاري.

وتأتي مشاركة تامر حسني وأحمد سعد، في الاحتفالية الخاصة في حفل زفاف الأمير الحسين في الأردن، مع عدد آخر من الفنانين، وهم راغب علامة، وزين عوض، وديانا كرزون، بمشاركة دي جي أحمد علاونة وعبدالله مهيرات.

وأعلنت الجهة المنظمة، تفاصيل الحفل الذي يُشارك فيه تامر حسني وأحمد سعد، على هامش حفل زفاف الأمير الحسين في الأردن، حيث قالت: «بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، تحتفل باقة من ألمع نجوم الوطن العربي بالأردن والأردنيين، في حفلة مجانية تُقام بإهداء من الأشقاء العرب، شاركونا الفرحة في ستاد عمان الدولي في مدينة الحسين للشباب (المدينة الرياضية) حيث يبدأ البرنامج في تمام الساعة الثامنة مساءً،».

شروط دخول الحفل

الوجود في موقع الحفل قبل بدايته بـ3 ساعات تقريبًا، حيث سيفتتح الحفل تامر حسني في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما يتوفر حافلات مجانية من وإلى الحفل، فيما يكون تجمع وانطلاق الحافلات من الساعة الخامسة ولمدة ساعة ونصف الساعة فقط، فيما يُمنع دخول السيارات إلى المدينة الرياضية، وتغلق الأبواب مع بداية الحفل.