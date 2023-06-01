توقف الملاحة بمواني مطروح والسلوم بسبب سوء الأحوال الجوية

توقفت حركة الملاحة البحرية في جميع مواني محافظة مطروح المطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وهي ميناء مرسى مطروح الشرقي وميناء مطروح الغربي بالإضافة إلى ميناء السلوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعليق حركة الصيد في مطروح

وقال الحاج نصر الله الفردي رئيس جمعية الصيادين في مطروح، اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سوء حالة الطقس تسببت في توقف حركة الصيد وتعليق خروج تصاريح سروح الصيد لجميع الصيادين، نتيجة عدم استقرار حالة البحر، وارتفاع المد والجذر والأمواج مع شدة الرياح في البحر، وجرى التنبيه على جميع المراكب بدخول المركب أقرب ميناء لهم، ووقف الإبحار وأعمال الصيد لحين استقرار حالة البحر مرة أخرى، وذلك للحفاظ على أرواح الصيادين.

استمرار تعليق الصيد في مطروح

وأضاف رئيس جمعية الصيادين في مطروح، أن سروح الصيد مستمرة في توقفها على مدار يومين، في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس، وعدم استقرار حالة البحر.

أمطار ورياح في مطروح

وتعرضت، اليوم، محافظة مطروح من مدينة السلوم غربا وحتى مدينة الحمام شرقاً وسيوة جنوباً لسقوط أمطار في مختلف المناطق والمدن الساحلية، والواقعة جنوب المدينة الساحلية مرسى مطروح في واحة سيوة ووادي النطرون والظهير الصحراوي للمحافظة، مع انتشار السحب الكثيفة في سماء مطروح، مع انتشار الرياح المحملة بالأتربة في بعض المناطق، في ظل حالة الطقس غير المستقرة التي تعصف بعدد من المدن والمحافظات.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الرياح المثيرة للرمال في السواحل الشمالية ووجه بحري، مع سقوط أمطار متقطعة علي عدة محافظات.