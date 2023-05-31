ضبط قائد سيارة عطل حركة المرور بكورنيش الإسكندرية بسبب حفل زفاف

قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن ضبطت شخصا، قاد سيارته برعونة وعطل حركة المرور بطريق الكورنيش بالإسكندرية خلال موكب زفاف.

وأوضحت في بيان لها: «بالنسبة لما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع فيسبوك بشأن قيام قائد سيارة ملاكي بقيادة السيارة برعونة وتعطيل حركة المرور بطريق الكورنيش بالإسكندرية، خلال موكب زفاف وقيام اثنين من مستقلي السيارة بالجلوس خارج النافذة، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر».

وتابعت: «بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من تحديد السيارة وقائدها (أحد الأشخاص - مقيم بالإسكندرية ) وباستدعائه قرر بأن السيارة كانت صحبة نجله (طالب - مقيم بذات العنوان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال قائد المركبة، وتم سحب رخصة القيادة الخاصة به وفقاً للقانون».