بدء تلقي طلبات رياض الأطفال للمدارس الرسمية والمتميزة للغات بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء تلقي طلبات التقديم للمدارس الرسمية والمتميزة للغات، «رياض الأطفال»، «المستوى الأول»، للعام الدراسي 2023 - 2024، اليوم الخميس الأول من يونيو حتى 30 يونيو، والشروط من 4 لـ6 سنوات حتى يوم 1 أكتوبر 2023.

بدء تلقي طلبات رياض الأطفال للمدارس الرسمية والمتميزة للغات

وأشار محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه يمكن لأولياء الأمور الراغبين لإلحاق أنجالهم في المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، التقديم على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، من هنا https://kg.kfsedu.gov.eg.

وقالت سماح أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه يمكن لأولياء الأمور الراغبين في إلحاق أطفالهم بالمدرسة الرسمية «عربي»، التقديم إلكترونياً من خلال بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم «موقع الوزارة» من هنا https://moe.gov.eg/.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023 - 2024

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّ الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023- 2024، كالتالي:

ـ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، بعد فتح باب التقديم وطباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي المقبل 2023- 2024.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها.

ـ صورة سارية لـ البطاقة الشخصية الأب والأم.

ـ 8 صور شخصية مقاس 4×6.

ـ وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

ـ ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.

ـ حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

ـ في حالة وفاة الأب «ولي الأمر» يجب تقديم شهادة الوفاة.

- حافظة بلاستيك.