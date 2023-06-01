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تقديم رياض الأطفال التجريبية يبدأ اليوم..«سن القبول لا يقل عن 4 سنوات»

كتب:

منة عبده
11:43 ص | الخميس 01 يونيو 2023
تقديم رياض الأطفال التجريبية.. أرشيفية

تقديم رياض الأطفال التجريبية.. أرشيفية

يبدأ تقديم رياض الأطفال التجريبية اليوم الخميس، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتقديم سيتم إلكترونيا، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات»، لمدة شهر من الآن، على ألا يقل سن القبول عن 4 سنوات في أول أكتوبر 2023. 

إمكانية متابعة ولي الأمر نتيجة القبول برياض الأطفال التجريبية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حال تعثر ولي الأمر في تقديم رياض الأطفال التجريبية إلكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم، يمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات في المدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق بالمدرسة.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم، إمكانية متابعة ولي الأمر نتيجة القبول المبدئي لرياض الأطفال التجريبية، من خلال زيارة موقع التقديم الإلكتروني نفسه بوزارة التربية والتعليم، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال التجريبية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال التجريبية، وتتمثل في: «أصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة وصور منها، صورة البطاقة الشخصية الأب والأم وتكون سارية، 8 صور شخصية مقاس 4×6، وصل ماء أو كهرباء باسم الأب أو الجد للأب، صورة عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق مع إحضار الأصل للاطلاع عليه، حافظة بلاستك». 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.