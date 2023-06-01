لينك تقديم رياض الأطفال 2023.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لينك تقديم رياض الأطفال 2023 وشروط القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2023/2024، مشيرة إلى أنه لا يجوز استثناء أي طفل من موعد التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن التقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات، سيكون اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 10 يوليو المقبل

لينك تقديم رياض الأطفال 2023

وأعلنت التربية والتعليم، لينك تقديم رياض الأطفال 2023، حيث يمكن التقديم من هـــنا، مشيرة إلى أن شروط التقديم كالتالي:

شروط التقديم لرياض الأطفال 2023

- لا يجوز قبول الأطفال في سن الإلزام 6 سنوات في 1 أكتوبر 2023 في فصول رياض الأطفال طبقاً لقانون الطفل.

- تعتبر الإدارة التعليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الإدارة ويجوز توزيع الأطفال الأمر لأكثر من مدرسة تعد جميع الطلبات التي تقدم بها ولي الأمر لاغية.

- يتم توقيع ولي أمر الطفل المتقدم علي تعهد بمتابعته لنتيجة مراحل التنسيق فور إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من إعلان النتيجة بالمدارس الرسمية للغات، وإلا سقط حق نجله في القبول.

- يجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة المتقدم إليها في الموعد المقرر لها، وفي حالة عدم اجتيازه للمقابلة يسقط حقه في الالتحاق بالمدرسة.

- الحد الأدنى للتقدم للمستوى الأول برياض الأطفال يبدأ من أربع سنوات ولا يقبل أي طفل أقل من هذا السن حتى سن خمس سنوات و11 شهرا و29 يوما ولا يقبل أي طفل أكبر من هذا السن.

- يتم قبول الأطفال في المدارس الرسمية للغات من الأكبر سناً فالأصغر سنا من الأطفال المتقدمين طبقا للكثافة المتاحة بالمدرسة.