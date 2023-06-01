رابط تقديم رياض الأطفال 2023-2024 في المحافظات والمديريات التعليمية

أعلنت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، رابط تقديم رياض الأطفال 2023-2024 في جميع المحافظات والمديريات التعليمية، وكذلك لطلاب الصف الأول الابتدائي.

ويتاح رابط تقديم رياض الأطفال 2023-2024 في جميع المحافظات، والمديريات التعليمية، على بوابة وزارة التربية والتعليم بمختلف المديريات التعليمية أمام أولياء الأمور، إلكترونيًا فقط بينما يمكن لتقديم الصف الأول الابتدائي التقديم عبر إدارة المدرسة من خلال إدارة التكنولوجيا بكل مدرسة فتتولى التقديم للطلاب، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم لمديريات التعليم في المحافظات المختلفة.

رابط تقديم رياض الأطفال 2023-2024 في جميع المحافظات والمديريات التعليمية

رابط تقديم رياض الأطفال 2023-2024 في جميع المحافظات والمديريات التعليمية، يمكن التقديم إليها من هنا، للمرحلتين بحيث ألا يقل سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات في 31 أغسطس المقبل، وفقًا الكثافة بها وظروف كل إدارة والاستعدادات والعنصر البشري، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6 يوليو 1989، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

سن التقدم لرياض الأطفال

وفقًا للدكتور ياسر محمود وكيل تعليم سوهاج، لـ«الوطن»، فأنّ سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل لا يقل عن 4 سنوات يوم 31 أغسطس، ويخضع ذلك لكثافة الفصول.

طريقة التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال

وتنشر «الوطن» خطوات البحث على رابط تقديم رياض الأطفال 2023-2024 في جميع المحافظات والمديريات التعليمية، يتم التقديم إلكترونيًا عن طريق ولي الأمر، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، إذ يتم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للتلميذ.

وفي حالة عدم تمكن ولي الأمر من التسجيل الإلكتروني بنفسه، لتقديم الصف الأول الابتدائي فقط، يتم التوجه إلى المدرسة التي يرغب بالتقدم لها، ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للتلميذ المتقدم والشهادة الأصلية للاطلاع عليها من المدرسة، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ليتولى مسؤول وحدة المعلومات في المدرسة تسجيل رغبته في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، وفور القبول المبدئي لملف الطالب يتوجه ولي الأمر إلى منافذ الدفع بكل مديرية لسداد المصروفات الدراسية، حيث يتم التسجيل والتقدم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال إلكترونيا.

موعد التقديم لرياض الأطفال

يبدأ التقديم على رياض الأطفال بداية من اليوم حتى 30 يونيو 2023 الجاري، عبر التطبيق الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم للتقديم في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية المخصص على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.