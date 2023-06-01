سقوط أمطار على القليوبية وميل بعض أعمدة الإنارة

شهدت مدن محافظة القليوبية، اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة، على أنحاء متفرقة رغم ارتفاع درجات الحرارة بكافة أنحاء المحافظة، ولم تؤثر هذه الأمطار على سير الحركة المرورية بمدن المحافظة، كما شهدت أيضا شدة حركة الرياح المثيرة للأتربة.

ونتيجة لسوء الأحوال الجوية الذي نتج عنه سقوط بعض الأشجار على الطرق وميل بعض أعمدة الإنارة بدائرة مركز ومدينة القناطر الخيرية، وكذا سقوط مأذنة مسجد بقرية شبرا شهاب على سطح أحد المنازل العشوائية.

وعلى الفور انتقل اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيري، وجرى الدفع بأجهزة الوحدة المحلية للتعامل مع تلك الحالات وتم تثبيت الأعمدة المائلة ورفع الأشجار من الطرق ولم ينتج عن ذلك أي إصابات.

آخر صور الأقمار الصناعية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الأجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة هما سمة اليوم علي أغلب الأنحاء، حيث وصلت درجة الحرارة الآن على القاهرة إلى 32 درجة والرؤية الأفقية إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة.

كما تشير صور الأقمار الصناعية إلي تكاثر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة علي مناطق مختلفة، وتبقي هذه الأجواء مستمرة إلى غدا حتي يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.