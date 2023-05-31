«شباب القليوبية» تكرم محمود عبدالحميد.. سحب طائرة وزنها 14 طنا بأسنانه

استقبل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم بمقر ديوان مديرية الشباب والرياضة البطل الخارق ابن القليوبية كابتن محمود عبدالحميد الشهير بـ«محمود لا لا» يرافقه كابتن رشاد رضا، وكابتن عبدالحميد نور الدين، لتكريمه بعد سحب طائرة وزنها 14طن بأسنانه ليحطم الرقم القياسي السابق ويستعد تسجيله بموسوعة جينس للأرقام القياسية.

نموذج من النماذج الخارقة للعادة

وخلال اللقاء أعرب «الصبروط» عن سعادته بوجود نموذج من النماذج الخارقة للعادة وللطبيعة وأن يكون ممثلا القليوبية ولمصر فى كافة المحافل، لافتًا إلى أن تكريم البطل الخارق يأتى وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتسليط الضوء على النماذج المشرفة وتذليل كافة المعوقات ودعمهم لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية

ويذكر أن «محمود لا لا» سحب الطائرة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء طيار محمد منار وزير الطيران المدني، بمطار القاهرة الدولي ضمن العرض الاستعراضي والخاص بالمحاولة الأولية لشد طائرة ركاب من طراز «سسنا» تابعة لإحدى شركات وزارة الطيران المدني، بـ «أسنانه» من أجل دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

واستطاع محمود عبد الحميد الشهير بـ «محمود لالا» سحب الطائرة التى تزن 14 طنا و175 كيلو جرام وتحريكها بعد توصيلها بحبل ووضع «الرباط» بين فكيه وسحب الطائرة لمسافة حوالي 6.20 متر تقريباً، وذلك تمهيدا لمخاطبة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل اسم صاحب أقوى فك وكسر الرقم القياسي السابق.

وعقب نجاح المحاولة أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بنجاح البطل المصري محمود عبد الحميد في المحاولة الأولية لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، في إنجاز يضاف لسجل الإنجازات المصرية في الرياضة، مشيراً إلى أن هذه المغامرة تعد الأولى من نوعها، والتي يتم تنفيذها داخل مطار القاهرة لتعطى رسالة للعالم أن مصر قادرة بفضل أبناءها الشباب على تحقيق الإنجازات.

قدم البطل محمود عبد الحميد بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، لجهودهما الكبيرة ومساعدته من خلال توفير وتجهيز كافة الإجراءات والاستعدادات التي تم تنفيذها لتسجيل الرقم القياسي بموسوعة جينيس، معرباً عن سعادته أيضا بتكريمه من محافظته ومن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

محمود عبد الحميد: اكتشفت نفسي صدفة

وأشار محمود عبدالحميد أنه اكتشف قدرته الخارقة عن طريق الصدفة حين تعرض لحادث سيارة ولم يحدث له أي أعراض أو إصابات، وأكثر من موقف مشابه، الأمر الذى جعله يعرض نفسه على مختصين وأطباء وإجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية التى أكدت تميزه بقوة استثنائية، واشتهر محمود عبدالحميد بأكل الزجاج واللحوم غير المطهية وشد ودفع السيارات الثقيلة وحاملات السيارات.

يذكر أن البطل الخارق محمود عبدالحميد يستعد للمشاركة في تمثيل مصر على مستوى العالم في شد حاملات وأربع أتوبيسات كما يستعد للسفر للإمارات للمشاركة في مسابقات تحطيم الرقم القياسي.