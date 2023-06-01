الشرقية تستعد لمواجهة تقلبات الطقس: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات

شهدت محافظة الشرقية اليوم الخميس عدم استقرار في أحوال الطقس مع رياح محملة بالغبار والأتربة، فيما سجلت سرعة الريح نحو 18 كم/الساعة بعد الظهيرة، مع طقس حار نسبيا إذ سجلت درجة الحرارة الكبرى 36 درجة، فيما سجلت درجة الرطوبة 21%، ومن المتوقع سقوط أمطار على بعض الأنحاء بالمحافظة.

حالة الطقس في الشرقية

ووفق ما جاءت به الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة في محافظة الشرقية تسجل درجة الحرارة الكبرى بمدينة الزقازيق 36 درجة فيما تسجل الدرجة الصغرى 28 درجة، وبلغت سرعة اتجاه الريح 18كم/الساعة فيما بلغت درجات الرطوبة 21% ومن المتوقع سقوط أمطار على بعض أنحاء المحافظة بنسبة 12%.

ديوان عام المحافظة يستعد لتقلبات الطقس

في سياق متصل كانت محافظة الشرقية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة تحسبا لعدم استقرار الطقس واتخذت غرف عمليات ديوان عام المحافظة تحت إشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم المتمثلة في المديريات المختلفة أبرزها الصحة ومياه الشرب والكهرباء وذلك للاستعداد التام لما قد ينتج عن عدم استقرار الطقس وتقلبات الحالة الجوية.

الصحة تعلن حالة الطواريء

ومن جانبه قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المديرية استعدت باتخاذ كافة الإجراءات بعد إعلان الأرصاد الجوية عن عدم استقرار الطقس خلال الساعات الحالية والأيام المقبلة برفع حالة الطوارئ وفتح المستشفيات وتجهيزها استعدادا لاستقبال الحالات إذا لزم الأمر.