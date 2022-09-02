حالة الطقس اليوم الجمعة في محافظة الشرقية

يحرص الكثيرون على متابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدار اليوم، خاصة المقبلين على السفر، حيث تتغير وتتفاوت درجات الحرارة على مدار الأيام.

درجة الحرارة في الشرقية

وينشر موقع «الوطن» درجات الحرارة ليوم الجمعة في محافظة الشرقية، حيث تكون درجة الحرارة الكبرى 37 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة، ونسبة الرطوبة 68%، الرياح 8كم / ساعة.

حالة الطقس في الشرقية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الجمعة 2 أغسطس 2022 في محافظة الشرقية، أن يكون الطقس حارا رطبا على القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى، كما تعتدل درجات الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ونصحت الأرصاد قائدي السيارات توخي الحذر عند القيادة، والالتزام بالسرعات المحددة لانتشار الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى تدني الرؤية.