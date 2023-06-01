خبير طاقة: تغير المناخ يكتوي به الجميع نتيجة أطماع الدول الكبرى

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة، إن الطاقة تعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وتوافرها يمثل أحد عناصر القوة الضاربة للاقتصاد، فلا تطور ولا نمو بدونها.

الهيدروجين الأخضر ينضم لأسرة الطاقة المتجددة

وأضافت خبيرة أسواق الطاقة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» أن الهيدروجين الأخضر يُعد ضيفًا جديدًا على أسرة الطاقة المتجددة، ومصادر الطاقة المتجددة لا تولد انبعاثات كربونية أو احتباس حراري.

العالم يعاني من الاحتباس الحراري

ولفتت إلى أن العالم يعاني من الاحتباس الحراري وينظر إليه على أنه من وحي الخيال العلمي، فالتغيرات المناخية أكتوى بها الجميع نتيجة الوقوع في مصيدة أخطاء الكبار وأطماعهم من الدول الصناعية، في استخدام الوقود الأحفوري بكميات كبيرة في الصناعة وعدم تحمل المسؤولية.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية انتبهت مبكرًا إلى ما تأخر العالم فيه، ووضعت استراتيجية للتحول نحو الطاقة المتجددة لعام 2035 ليكون إجمالي ما نستخدمه 42% ثم يتم التدرج حتى الوصول إلى 67% في ملف التحول الطاقي.