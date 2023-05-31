باحث بهيئة الطاقة الذرية يحصل على جائزة التميز من جامعة بولندية

حصل الدكتور السيد رمضان، مدرس الميكروبيولوجي بقسم البحوث النباتية بمركز البحوث النووية التابع لهيئة الطاقة الذرية المصرية، على جائزة التميز العلمي من جامعة «فروتسواف»، لعلوم الحياة والبيئة ببولندا.

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان صحفي، إلى تكريمه في حفل الجامعة السنوي بحضور نواب رئيس الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

إنتاج مضادات ميكروبات للنبات

وسافر الدكتور السيد رمضان، كمبعوث من هيئة الطاقة الذرية عام 2022 لجامعة «فروتسواف»، ببولندا لإجراء بحوث ما بعد الدكتوراة وعُين بعد سفره كباحث رئيسي ومدير لأحد المشروعات البحثية في الجامعة، واختص المشروع باستخدام الفطريات لإنتاج مركبات نشطة حيوياً ذات أهمية صناعية وتطبيقية مثل الأصباغ والملونات الطبيعية بالإضافة إلى إنتاج مضادات الميكروبات الممرضة للنبات والإنسان ومضادات الأكسدة ومضادات السرطان.

إستحداث طفرات لها قدرات محسنة

واستهدف المشروع، استخدام تكنولوجيا الإشعاع لاستحداث طفرات لها قدرات محسنة على إنتاج تلك المواد المهمة كتكنولوجيا آمنة بيئياً ومنخفضة التكلفة، وتلقى المشروع تمويلاً مشتركاً من مركز البحوث البولندي والاتحاد الأوروبي نظراً لأهميته من الناحية التطبيقية والبحثية.

دعم الباحثين بإرسالهم في بعثات دولية

وأعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية عن سعادته بفوز الدكتور السيد رمضان بهذه الجائزة مؤكدا أن الهيئة تعمل على دعم الباحثين بإرسالهم في بعثات دولية وإشراكهم في المؤتمرات الدولية للتعرف على أحدث التطورات العلمية والمشاركة الدولية لنقل الخبرات ولبناء الأجيال الجديدة وتأهيل الكوادر البشرية للبرنامج النووي المصري وبرامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر

تميز الباحثين بالهيئة على المستوى المحلي والدولي

ولفت الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة إلى أن هذا التكريم لأحد شباب الباحثين بالهيئة يؤكد على دور وتميز الباحثين بالهيئة على المستوى المحلي والدولي.