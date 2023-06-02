تجربة عمر خيرت.. 6 معلومات عن الحفل المنتظر في منطقة الصوت والضوء

في ليلة ساحرة، يعزف الموسيقار الكبير عمر خيرت في حفل كبير غدا السبت على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبو الهول، بعد غياب أكثر من 6 سنوات، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

معلومات عن حفل عمر خيرت

- يقدم عمر خيرت في الحفل مقطوعات إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبد القادر، فيها حاجة حلوة.

- تحدد تقديم 20 مقطوعة موسيقية خلال الحفل.

- الحفل تحت قيادة المايسترو ناير ناجي.

- قدم عمر خيرت من قبل عام 2017 حفلا في نفس المكان.

- مسرح الحفل يستوعب دخول ما يقرب من 2500 كرسي.

- اختار عمر خيرت للحفل اسم «تجربة عمر خيرت» لكون الحفل متاح فيه ارتداء ملابس السهرة.

الحفل يحمل عنوان تجربة عمر خيرت

- كشف محمود حسين منظم الحفل عن أنها ستكون آخر حفلات منطقة الصوت والضوء قبل إغلاقها للتجديد والصيانة.