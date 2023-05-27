موعد حفل عمر خيرت بالأوبرا.. ممنوع الدخول بـ«الشورت» ويشترط بدلة كاملة

موسيقي ممميزة تمزج ما بين القديم والحديث، تألفها الأجيال المختلفة، وتنتظر سماعهما أينما كانت، إنها عبقرية الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذي يستعد لإحياء حفل مميز بدار الأوبرا المصرية في نهاية الشهر.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة للجمهور، تستعرض «الوطن» موعد حفل عمر خيرت بالأوبرا، وشروط حضوره، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد حفل عمر خيرت بالأوبرا

يقام حفل عمر خيرت، برعاية جمعية الأوبرا لرعاية العاملين، يوم الاثنين 29 مايو الجاري 2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على المسرح الكبير.

شروط حضور حفل عمر خيرت بالأوبرا

وهناك شروط وضوابط لحضور حفل عمر خيرت بالأوبرا، تتمثل في الآتي:

- شراء تذاكر حفل عمر خيرت من المنافذ الرسمية المعدة لذلك، وهي شباك تذاكر دار الأوبرا والموقع الرسمي الخاص بها من هنـــــــــا.

يذكر أن دار الأوبرا غير مسؤولة عن التذاكر التي يجري شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى، غير المذكوره أعلاه.

-عند دخول المسرح الكبير الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء «البدلة كاملة جاكيت وكرافتة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي جرى حجزه واستلام تذكرته.

- تفتح الأبواب في تمام السابعة والنصف.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

وأحي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين متتاليين بدار الأوبرا المصرية يومي 10 و11 مايو الجاري، وذلك على المسرح الكبير بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، وقيادة المايسترو ناير ناجي، وترواحت أسعار تذاكر حفلات عمر خيرت لهاتين الحفلتين من 610 جنيهات إلى 1260 جنيها مصريا.