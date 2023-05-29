عمر خيرت يتألق في حفله بالتجمع الخامس (صور)

أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلا ضخما لصالح إحدى الشركات العقارية في التجمع الخامس وسط حضور أكثر من 1500 مدعو في واحدة من أقوى الحفلات التي قدمها هذا العام.

قدمت الحفل الإعلامية ميرهان عمرو وشارك الفنان واليوتيوبر خالد جواد في إحدى فقرات الحفل والفنان السوداني الأصل عكاشة.

وتألق عمر خيرت بباقة من أروع ما قدمه خلال مسيرته ومنها: "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثانى، مسألة مبدأ، صابر ياعم صابر، خلي بالك من عقلك، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها.