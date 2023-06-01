جامعة المنيا تهنئ أستاذا مساعدا بكلية الآداب لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، عن فوز الدكتور علي سيد إسماعيل محمد الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية، وذلك عن كتابه "تجديد الخطاب الدعوي الإلكتروني وأثره في وأد الطائفية في مصر..مقاربات تأصيلية عصرية بجائزة التنوع والتجديد في مواجهة الطائفية والمذهبية".

القائمة النهائية للفائزين بجوائز ‏الدولة

قال "فرحات" إن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ورئيس ‏المجلس الأعلى للثقافة، أعلنت خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس، عن القائمة النهائية للفائزين بجوائز ‏الدولة للنيل والتقديرية والتفوق، والتي ‏تتضمن ثلاث مجالات هي (الفنون والآداب والعلوم ‏الاجتماعية)، كما أعلنت قائمة الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتي تشمل العديد من المجالات العلمية والثقافية.

أهداف الخطاب الدعوي الإلكتروني

وهنأ رئيس جامعة المنيا الدكتور علي سيد لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية في هذا المجال المهم الذي يخدم الثقافة والواقع المصري، ويعزز أهمية إعادة هيكلة وأهداف الخطاب الدعوي الإلكتروني بعد ازدحام الساحة الدعوية بالعديد من التناقضات وعدم الفهم الصحيح لمقاصد الدين العليا، معبراً عن اعتزازه وفخره بفوز أحد أبناء الجامعة بهذه الجائزة المرموقة.

وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على تسليط الضوء على النماذج المشرفة والفاعلة من أبنائها ومنتسبيها في مختلف المجالات، وحث المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز العلمية لتحقيق التميز والمنافسة لعلمائها وباحثيها، والريادة لجامعة المنيا.