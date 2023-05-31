إصابة طالب وموظف في حادثي سير في المنيا

أُصيب طالب وموظف في حادثي سير، صباح اليوم، إذ أصيب الأول على خلفية اصطدام سيارة ملاكي بمركبة «توك توك» في مركز سمالوط، والثاني في انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا.

اصطدام سيارة ملاكي بـ«توك توك»

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بـ«توك توك» على الطريق الدائري أمام وحدة المطافي في غرب مدينة سمالوط.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة محمد عامر عبد الرحمن 14 عاما، طالب، مقيم بقرية شوشه في غرب مركز سمالوط باشتباه كسر بالساق الإيسر، وتم نقله إلي المستشفي النموذجي لتلقي العلاج.

انقلاب دراجة بخارية بمطاي

كما تلقي مدير أمن المنيا، اخطارا بانقلاب دراجة بخارية على الطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام محطة وقود قرية الكوادي في مركز مطاي، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة عصام خلف 43 عاما، موظف، مقيم بمركز سمالوط، بكسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات، وتم نقله إلى المستشفي المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور على الدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة.