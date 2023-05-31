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محافظ المنيا يباشر العمل بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية

كتب:

اسلام فهمي
03:04 م | الأربعاء 31 مايو 2023
محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي

محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي

أعلن ديوان عام محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عودة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إلى مكتبة وممارسة مهام عمله بعد تعرضه لوعكة صحية، بحسب بيان مختصر نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، قبل قليل.

وعكة صحية تعرض لها محافظ المنيا

وأصيب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بوعكة صحية، أثناء أداء مهام عملة داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، ونقل على أثرها إلى مستشفى الصدر والقلب التابعة لمستشفيات جامعة المنيا، بمدينة المنيا الجديدة.

وجرى تعيين اللواء «القاضي» محافظًا للمنيا في نوفمبر 2019، وهو من أبناء مركز ديروط بأسيوط المجاور لحدود المنيا الجنوبية، قام بفتح جميع الملفات الخاصة بالمحافظة بعناية واتخذ القرارات اللازمة لصالح المواطنين، وفي عام 2022، أتخذ محافظ المنيا أكثر من 30 قرارًا مهمًا.

 

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بقلم اسلام فهمي