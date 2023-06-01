قادة العالم يهنئون ولي العهد الأردني وعروسه بعقد قرانهما

توافد قادة وملوك وزوجاتهم من مختلف دول العالم، لتقديم التهنئة لولي العهد الأدرني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعروسته رجوة بنت خالد آل سيف، بعد عقد قرانهما في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الخميس.

نقل بشكل حصري

ونقلت قناة «المملكة» الأردنية فعاليات وتهاني قادة العالم، الذين وقفوا للسلام وتقديم التبريكات لولي العهد وزوجته السعودية رجوة آل سيف، وتنقل القناة الحدث بشكل حصري عبر ترددها وقناة اليوتيوب الخاص بالقناة.