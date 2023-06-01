قادة العالم يهنئون ولي العهد الأردني وعروسه بعقد قرانهما
كتب:
عمرو حسني
05:42 م | الخميس 01 يونيو 2023
تقديم التهاني
توافد قادة وملوك وزوجاتهم من مختلف دول العالم، لتقديم التهنئة لولي العهد الأدرني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعروسته رجوة بنت خالد آل سيف، بعد عقد قرانهما في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الخميس.
نقل بشكل حصري
ونقلت قناة «المملكة» الأردنية فعاليات وتهاني قادة العالم، الذين وقفوا للسلام وتقديم التبريكات لولي العهد وزوجته السعودية رجوة آل سيف، وتنقل القناة الحدث بشكل حصري عبر ترددها وقناة اليوتيوب الخاص بالقناة.