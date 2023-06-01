رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قادة العالم يهنئون ولي العهد الأردني وعروسه بعقد قرانهما

كتب:

عمرو حسني
05:42 م | الخميس 01 يونيو 2023
تقديم التهاني

تقديم التهاني

توافد قادة وملوك وزوجاتهم من مختلف دول العالم، لتقديم التهنئة لولي العهد الأدرني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعروسته رجوة بنت خالد آل سيف، بعد عقد قرانهما في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الخميس.

نقل بشكل حصري

ونقلت قناة «المملكة» الأردنية فعاليات وتهاني قادة العالم، الذين وقفوا للسلام وتقديم التبريكات لولي العهد وزوجته السعودية رجوة آل سيف، وتنقل القناة الحدث بشكل حصري عبر ترددها وقناة اليوتيوب الخاص بالقناة.

اقرأ المزيد:

وصول رجوة آل سيف إلى قصر زهران لبدء مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني

بدء مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني.. في انتظار وصول رجوة آل سيف

قرينة الرئيس السيسي وابنته تصلان حفل زفاف ولي العهد الأردني

تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني الليلة.. يحضره ضيوف من 70 دولة
بقلم عمرو حسني