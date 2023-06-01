تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني الليلة.. يحضره ضيوف من 70 دولة

كشف الديوان الملكي الهاشمي عن تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته رجوة آل سيف، والذي يتضمن الموكب وحفل الاستقبال، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني الليلة

ويبدأ حفل زفاف ولي العهد بوصول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله، إلى قصر زهران وسط عمّان، ليصل بعدها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، ثم يبدأ استقبال الضيوف.

وفيما بعد تصل العروس وهي رجوة آل سيف الى قصر الزهران، مع أسرتها وصديقاتها، ليبدأ بعدها إعلان بدء مراسم عقد القران بين العروسين، ويعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة العروس.

وبعد انتهاء مراسم عقد القران سيخرج الموكب الأحمر، باتجاه قصر الحسينية، حيث سيكون هناك احتفالا رسميا، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة، حيث سيكون هناك 7 مواقع احتفالات بزفاف ولي العهد.

وحددت الخطة المرورية أماكن وساحات جرى تجهيزها بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي، والمشاركة بالاحتفالات الوطنية التي ستشارك بها عشرات الفرق الشعبية والفعاليات المجتمعية، وحافلات نقل مجانية لنقل الراغبين بالوصول إلى طريق الموكب.

حضور رؤساء وملوك العالم لحفل الزفاف

وبحسب بالمعلن من وكالة الأنباء الأردنية، يتوافد رؤساء وملوك العالم إلى الأردن استعدادًا لحفل الزفاف، حيث سيحضر ضيوف من 70 دولة وأكثر.