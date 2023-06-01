أبو الغيط: على العرب الاتحاد والتحرك معاً على الساحة الدولية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه عندما نرصد الوضع الدولي كعرب؛ فعلينا أن نتحد ونتحرك معاً، وأن يجمعنا فكر واحد، وألا نتدخل في صراعاتهم لأن مصالحنا تتطلب هذا، ونجحنا في هذا كعرب طوال الفترة الماضية.

أبو الغيط: العرب أرسلوا وفدا كبيرا إلى موسكو للقاء الروس

وأضاف أبوالغيط خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، «من تابع الأداء العربي لمواجهة الحرب فقد أرسل العرب وفداً كبيراً من وزراء الخارجية إلى كل من موسكو للقاءات مع الروس، وبولندا في وارسو للقاءات مع الأوكران، واستمعنا لوجهات نظر ونقلنا وجهات نظرنا، وجاءنا وزير خارجية روسيا، وخاطب مجلس المندوبين في الجامعة العربية مستشار الأمن القومي الأوكراني أيضا، فالعرب تفهموا أن مصالحهم تفرض عليهم ألا ينحازوا لهذا الطرف أو ذاك، لتمسك العرب بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلا أن الرئيس زيلينسكي لم ينظر للمبادئ العربية عندما ألقى كلمته وتجاوزها في حديثه بالقمة العربية».

وتابع: «لو قلنا هيبقى هيكون فيه حرب باردة قادمة واحتدام في الوضع الدولي، فهل سيكون هناك حركة عدم انحياز أم لا؟ فهذا سيكون مطروحاً للنقاش حينها».