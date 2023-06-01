آخر تفاصيل رفع سقف الدين الأمريكي وعلاقته بسعر الدولار

مع تزايد احتمالات تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لكارثة كبيرة، بسبب تعثر سداد جميع ديونها الفيدرالية للمرة الأولى في التاريخ، فى الموعد المحدد يوم 5 يونيو المقبل، وتكرار المفاوضات والمناقشات لحل الأزمة مع الكونجرس الأمريكي، مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تعليق رفع سقف الدين الأمريكي، الذي يصل إلى 31.4 تريليون دولار حتى 1 يناير 2025.

رفع سقف الدين الأمريكي

وحسبما ذكرت شبكة «ال بي بي سي» البريطانية، صوت نحو 149 نائباً جمهورياً و 165 آخرين من النواب الديمقراطيين لصالح مشروع قانون رفع سقف الدين الأمريكي، فى حين صوّت 71 نائباً جمهورياً و46 ديمقراطي ضد القانون.

يشار إلى أن لجنة القواعد في مجلس الشيوخ الأمريكي أقرت مشروع قانون رفع سقف الدين وأرسلته إلى هيئة المجلس للتصويت عليه.

ويقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون رفع سقف الدين الأمريكي، قبل يوم 5 يونيو الموافق الاثنين المقبل، إذ أنه الموعد النهائى المحدد لسداد أمريكا ديونها، التى سينفذ فيها أموال وزارة الخزانة الأمريكية، وحينها تتسبب فى أزمة اقتصادية بالبلاد والعالم بشكل عام.

وفى السياق ذاته، شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس «مجلس النواب» الجمهوري كيفين مكارثي وفريقه بعد الوصول لاتفاق رفع سقف الدين الأمريكي.

وفى بيان صدر صباح اليوم الخميس، وقال بايدن، إن التصويت خطوة جيدة وحاسمة لـمجلس الشيوخ الأمريكي، لمنع التخلف عن سداد الديون في التاريخ الأمريكي، وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي الذي تحقق بجهود شاقة.

تراجع سعر الدولار تزامنا مع رفع سقف الدين الأمريكي

وتزامنا مع رفع سقف الدين الأمريكي، تراجع سعر الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، عن أعلى مستوى له خلال شهرين، مع توقعات المستثمرين يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة«سي إن إن».