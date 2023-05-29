الدولار يستقر عالميا بفضل اتفاق مؤقت لرفع سقف الدين الأمريكي

استقر مؤشر الدولار عالميا بالقرب من أعلى مستوياته في عشرة أسابيع، مدعومًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي عززت التوقعات بمزيد من تشديد السياسة والأخبار عن التوصل إلى اتفاق مؤقت لسقف الديون خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة

ووفقا لما اعلنه موقع «ترينيدنج إيكونومي»، أظهرت البيانات الصادرة أن أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت أكثر من المتوقع في أبريل، كما تجاوز الإنفاق الاستهلاكي وطلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة التوقعات في أبريل ، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.

رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة

تقوم الأسواق الآن بتسعير فرصة أكبر بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في يونيو، وهو تحول عن التوقعات السابقة للتوقف المؤقت في دورة التضييق، في غضون ذلك، توصل الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع لتعليق حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وأعربوا عن ثقتهم في أن الديمقراطيين والجمهوريين سيدعمون الصفقة.

أسعار الدولار في مصر

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الإثنين 29-5-2023 نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.9456 الشراء وعند البيع سجل 33.4352، وسجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357، وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95.